Элизабет Турсынбаева выступит на шоу «Чемпионы на льду»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева вошла в число участников шоу «Чемпионы на льду», которое представит прославленный тренер Этери Тутберидзе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НОК РК.

В частности, в сообщении говорится, что первый выпуск состоится 3 апреля 2020 года в Перми. Отмечается, что список принимающих городов может пополняться.

«В шоу примут участие самые титулованные фигуристы планеты, действующие чемпионы, среди которых олимпийская чемпионка Алина Загитова. Феноменальные фигуристки, прыгающие четвертные прыжки: Александра Трусова, Анна Щербакова, Элизабет Турсынбаева, Алёна Косторная, Камила Валиева. Также на лед выйдут приглашённые звёзды мирового фигурного катания: Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Виктория Синицына, Никита Кацалапов и другие спортсмены»,- говорится в сообщении.

Напомним , в ноябре 2019 года Элизабет Турсынбаева стала обладательницей Государственной молодежной премии «Дарын».