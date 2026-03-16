Элитные квартиры в Астане не смогли продать на торгах

Торги прошли 12 марта на электронной площадке E-Qazyna.

Среди объектов, которые не нашли покупателей — квартира в жилом комплексе Green Village площадью 231,8 кв. м. Стартовая стоимость недвижимости составляла 181 913 935 тенге.



Также на торги были выставлены две квартиры в жилом комплексе Парижский квартал.

Одна из них имеет площадь 93,6 кв. м. Ее стоимость составляла 95 987 598 тенге.

Вторая квартира в том же комплексе — двухуровневая, площадью более 300 кв. м. Начальная цена лота была установлена на уровне 308 757 871 тенге.



Ранее мы писали, что компания по управлению возвращенными активами (КУВА) провела 20 февраля аукцион, на котором были реализованы два предмета роскоши, изъятые в ходе расследования. Один из лотов — сабля самурая в ножнах, второй — кожаный ремень с национальным орнаментом.