Элеваторам разрешили заниматься дополнительными видами заработка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В законодательство Республики Казахстан по инициативе Минсельхоза внесены изменения и дополнения, которые разрешают элеваторам и хлебоприемным пунктам заниматься дополнительными видами деятельности и оказывать сопутствующие услуги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление по связям с общественностью МСХ РК.

«Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования агропромышленного комплекса», подписанным Главой государства Касым-Жомартом Токаевым 28 октября 2019 года, предусмотрено совершенствование действующих и внедрение новых финансовых инструментов. В частности, для создания благоприятной бизнес-среды внесены изменения в закон «О зерне», которые предоставляют право хлебоприемным предприятиям оказывать сопутствующие услуги, такие как: предоставление железнодорожных путей, находящихся в их собственности, в использование другим субъектам; реализация крупяной продукции; переработка и реализация маслосемян;

хранение зерноотходов.

До принятия нового закона хлебоприемные предприятия не могли заниматься деятельностью, не относящейся к складской. Внесенные изменения позволят им получать дополнительный доход», - говорится в сообщении Минсельхоза РК.