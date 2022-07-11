11 Июля 2022 19:59

Елену Рыбакину наградили орденом «Достық» ІІ степени

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Указом Президента за выдающиеся спортивные достижения и вклад в развитие международного сотрудничества спортсмен-инструктор РГКП «Дирекция развития спорта» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан Рыбакина Елена Андреевна награждена орденом «Достық» ІІ степени, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ№1».

В финале Открытого чемпионата Великобритании в матче с представительницей Туниса и второй ракеткой мира в рейтинге WTA Онс Жабер казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (23 строчка в мировом рейтинге WTA) в трех сетах одержала победу с общим счетом 3:6, 6:2, 6:2. Встреча продлилась один час и 50 минут.

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина отказалась от премии Федерации тенниса Казахстана за победу на турнире в пользу благотворительности, а вот вознаграждение от государства за победу на Уимблдоне не предусмотрено.





















Фото: Reuters



