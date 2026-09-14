Елене Рыбакиной в Нью-Йорке вручили трофей первой ракетки мира

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина получила специальный трофей Chris Evert WTA World No.1 Trophy после того, как впервые в карьере официально возглавила мировой рейтинг, передает агентство Kazinform.

Елена Рыбакина стала 30-й теннисисткой в истории WTA, поднявшейся на первую строчку рейтинга, и первым представителем Казахстана — как среди женщин, так и среди мужчин — достигшим вершины мирового тенниса.

Специальный трофей представляет собой серебряный теннисный мяч в виде «карты звездного неба». На нем символически представлены все теннисистки, которые когда-либо занимали первую строчку мирового рейтинга. Награда носит имя легендарной американской теннисистки Крис Эверт — первой первой ракетки мира после введения компьютерного рейтинга WTA в 1975 году.

После получения награды Елена Рыбакина сфотографировалась с трофеем на фоне Нью-Йорка.

Статус первой ракетки мира казахстанка гарантировала себе еще после победы над китаянкой Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале US Open — 3:6, 6:1, 6:4. После завершения турнира обновленный рейтинг WTA был опубликован 14 сентября, и Рыбакина официально поднялась на первую строчку.

Ранее Kazinform сообщал, что Елена Рыбакина официально стала первой ракеткой мира после обновления рейтинга WTA.

О том, как проходил исторический матч Рыбакина — Соболенко, читайте в материале.