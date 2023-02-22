Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA в Дубае
Казахстанка Елена Рыбакина (10-я ракетка мира) сыграла с представительницей Чехии Марией Боузковой (26-я ракетка мира) и одержала победу в двух сетах с общим счетом 7:5, 6:2. Игра продлилась один час и 30 минут.
Во время встречи Елена Рыбакина исполнила пять подач навылет и совершила одну двойную ошибку. Казахстанская теннисистка выиграла пять очков и пять геймов подряд.
В следующем матче она сыграет с американской спортсменкой Коко Гауфф, которая на данный момент занимает шестую строчку мирового рейтинга WTA.
Ранее Елена Рыбакина обыграла представительницу Канады Бьянку Андрееску (36-я ракетка мира) в двух сетах с общим счетом 6:3, 6:4.
Напомним, казахстанская спортсменка претендует на престижную международную спортивную награду за 2022 год в номинации «Прорыв года».
Фото: sports.kz