Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA в Дубае

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чемпионка Уимблдона-2022 и финалистка Australian Open-2023 из Казахстана Елена Рыбакина провела матч второго круга на турнире одиночного разряда в Дубае и обыграла соперницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Казахстанка Елена Рыбакина (10-я ракетка мира) сыграла с представительницей Чехии Марией Боузковой (26-я ракетка мира) и одержала победу в двух сетах с общим счетом 7:5, 6:2. Игра продлилась один час и 30 минут.

Во время встречи Елена Рыбакина исполнила пять подач навылет и совершила одну двойную ошибку. Казахстанская теннисистка выиграла пять очков и пять геймов подряд.

В следующем матче она сыграет с американской спортсменкой Коко Гауфф, которая на данный момент занимает шестую строчку мирового рейтинга WTA.

Ранее Елена Рыбакина обыграла представительницу Канады Бьянку Андрееску (36-я ракетка мира) в двух сетах с общим счетом 6:3, 6:4.

Напомним, казахстанская спортсменка претендует на престижную международную спортивную награду за 2022 год в номинации «Прорыв года».

Фото: sports.kz