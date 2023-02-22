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    00:24, 22 Февраль 2023 | GMT +6

    Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA в Дубае

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чемпионка Уимблдона-2022 и финалистка Australian Open-2023 из Казахстана Елена Рыбакина провела матч второго круга на турнире одиночного разряда в Дубае и обыграла соперницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Казахстанка Елена Рыбакина (10-я ракетка мира) сыграла с представительницей Чехии Марией Боузковой (26-я ракетка мира) и одержала победу в двух сетах с общим счетом 7:5, 6:2. Игра продлилась один час и 30 минут.

    Во время встречи Елена Рыбакина исполнила пять подач навылет и совершила одну двойную ошибку. Казахстанская теннисистка выиграла пять очков и пять геймов подряд.

    В следующем матче она сыграет с американской спортсменкой Коко Гауфф, которая на данный момент занимает шестую строчку мирового рейтинга WTA.

    Ранее Елена Рыбакина обыграла представительницу Канады Бьянку Андрееску (36-я ракетка мира) в двух сетах с общим счетом 6:3, 6:4.

    Напомним, казахстанская спортсменка претендует на престижную международную спортивную награду за 2022 год в номинации «Прорыв года».

    Фото: sports.kz


    Теги:
    Рыбакина Елена Спорт Теннис Главная для mail.ru
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