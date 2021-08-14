Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Монреале в парном разряде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Елена Рыбакина в дуэте с россиянкой Вероникой Кудерметовой вышла в полуфинал турнира WTA 1000 Rogers Cup в Монреале. Об этом передает МИА «Казинформ».

«В матче 1/4 финала теннисистки уверенно переиграли пару Ульрикке Эйкери/Катерина Харрисон (Норвегия/США) со счётом 6:0, 6:2. Соперниками Лены и Вероники по 1/2 финала будут либо Элизе Мертенс и Арина Соболенко или Габриела Дабровски и Луиса Стефани», - сообщила в Instagram пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.

Ранее в четвертьфинале турнира Елена Рыбакина и Вероник а Кудерметов а обыграл и чешскую пару - Каролину Мухову и Каролину Плишкову - 6:2, 6:4 . Продолжительность встречи составила ровно 1 час. За это время Рыбакина и Кудерметова сделали одну подачу навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали пять из восьми брейк-пойнтов. На счету Муховой и Плишковой два эйса, одна двойная ошибка и два из трех реализованных брейк-пойнтов.

