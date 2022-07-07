Елена Рыбакина вышла в финал Уимблдона
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина провела полуфинальный матч Открытого чемпионата Великобритании (Уимблдонский турнир) в Лондоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В матче с румынской бывшей первой ракеткой мира и победительницей Уимблдона 2019-го года Симоной Халеп, которая на данный момент занимает 18-ю строчку рейтинга WTA, Рыбакина (23-я позиция в рейтинге WTA) в трех сетах одержала победу с общим счетом 6:3, 6:3. Матч продлился один час и 18 минут.
По ходу игры казахстанка исполнила пять подач навылет и не совершила ни одной двойной ошибки. Также Елена выиграла шесть очков и три гейма подряд.
Е. Рыбакина в финале встретится со второй ракеткой мира из Туниса Онс Жабер, которая в другом полуфинале обыграла немку Татьяну Марию.