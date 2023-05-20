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Елена Рыбакина вышла в финал турнира в Риме

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
20 Мая 2023, 07:30
Елена Рыбакина вышла в финал турнира в Риме

РИМ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (6-е место в рейтинге WTA) встретилась с латвийкой Еленой Остапенко (20-е место) в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Матч закончился победой Елены Рыбакиной в двух сетах — 6:2, 6:4. При это второй сет прерывался из-за сильного дождя. Таким образом, казахстанка вышла в финал турнира. Добавим, что Елена Остапенко в 2017 году выигрывала «Ролан Гаррос».

Ранее Елена Рыбакина победила итальянку Жасмин Паолини (65-е место) — 7:6, 6:1, россиянку Анну Калинскую (57-е место) — 4:3 (соперница снялась), чешку Маркету Вондроушову (70-е место) — 6:3, 6:3 и польку Игу Швёнтек (1-е место) — 2:6, 7:6, 2:2 (соперница снялась). Отметим, что призовой фонд турнира в Риме в этом году составляет 3 572 618 евро. Победительница заработает 521 754 евро, а также получит 1000 рейтинговых очков.

Рыбакина вышла в четвертый финал в сезоне: предыдущие были на Australian Open, в Индиан-Уэллс (титул) и в Майами.


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