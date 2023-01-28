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Елена Рыбакина выиграла первый сет в финале Australian Open

28 Января 2023, 15:22
Елена Рыбакина выиграла первый сет в финале Australian Open

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В финале турнира Australian Open казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (25-е место в рейтинге WTA) проводит встречу с пятой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси. Первый сет пока остается за Еленой Рыбакиной - 6:4 за 35 минут, передает МИА «Казинформ».

Таким образом, прервалась серия Арины Соболенко из 20 выигранных сетов подряд. В 2023 году белоруска одержала 10 побед, не потерпев ни одного поражения. Она взяла титул в Аделаиде и без потерь сетов прошла по сетке Australian Open.

Напомним, в полуфинале Australian Open Елена Рыбакина победила другую белорусскую теннисистку, Викторию Азаренко (24-е место) — 7:6, 6:3. Арина Соболенко одержала победу над полькой Магдой Линетт (45-е место) — 7:6, 6:2. Для Елены Рыбакиной это будет второй финал турнира Большого шлема после прошлогодней победы на Уимблдоне.


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