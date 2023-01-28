Елена Рыбакина впервые в карьере войдет в десятку лучших теннисисток мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В обновленном рейтинге WTA Елена Рыбакина станет десятой ракеткой мира. Она впервые играла в финале Открытого чемпионата Австралии. Ее соперница Арина Соболенко поднимется на вторую строчку рейтинга, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Елена Рыбакина заработала на Australian Open-2023 — 1 658 625 австралийских долларов. В американских долларах это 1,2 миллиона, а в тенге — 544 миллиона по текущему курсу.

В финале турнира казахстанская теннисистка уступила пятой ракетке мира Арине Соболенко из Беларуси со счетом 6:4, 3:6, 4:6.

Фото: sports.kz.