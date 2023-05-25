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Елена Рыбакина вошла в список Forbes

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
25 Мая 2023, 16:24
Елена Рыбакина вошла в список Forbes Фото: Федерация тенниса Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Forbes USA опубликовал список самых перспективных представителей Азиатско-Тихоокеанского региона до 30 лет, куда вошла казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

«Рыбакина стала первой казахстанской теннисисткой, выигравшей крупный теннисный титул — в июле прошлого года она победила в финале Уимблдона. В настоящее время она занимает шестое место в женском рейтинге Всемирной теннисной ассоциации и заработала около $10 млн призовых. Рыбакина родилась в России, но всю свою карьеру представляла Казахстан. Она пожертвовала часть своих доходов от матчей на развитие юношеского тенниса и работу программ по спасению собак в Казахстане», — написано в статье.

Спорт   Теннис   Рыбакина Елена  
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