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    01:34, 02 Апрель 2023 | GMT +6

    Елена Рыбакина установила новый рекорд во время финала турнира в Майами

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (7-е место в рейтинге WTA) добилась нового достижения уже после стартовых геймов финала турнира в Майами против чешки Петры Квитовой (12-е место рейтинга), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Елена Рыбакина достигла отметки в 179 виннерсов на одном турнире и стала лучшей теннисисткой тура WTA по этому показателю за последние три сезона.

    По ходу турнира Елена Рыбакина обыграла россиянку Анну Калинскую (64-е место) — 7:5, 4:6, 6:3, испанку Паулу Бадосу (29-е место) — 3:6, 7:5, 6:3, бельгийку Элизе Мертенс (39-е место) — 6:4, 6:3, итальянку Мартину Тревизан (24-е место) — 6:3, 6:0 и американку Джессику Пегулу (3-е место) — 7:6, 6:4.

    Победительница турнира в Майами заработает 1 262 220 долларов и получит 1000 рейтинговых очков.

    Напомним, Елена Рыбакина стала лидером по количеству эйсов на турнирах WTA в 2023 году.

    Фото: sports.kz


    Теги:
    Рыбакина Елена Спорт Теннис Главная для mail.ru
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