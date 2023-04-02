Елена Рыбакина установила новый рекорд во время финала турнира в Майами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (7-е место в рейтинге WTA) добилась нового достижения уже после стартовых геймов финала турнира в Майами против чешки Петры Квитовой (12-е место рейтинга), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Елена Рыбакина достигла отметки в 179 виннерсов на одном турнире и стала лучшей теннисисткой тура WTA по этому показателю за последние три сезона.

По ходу турнира Елена Рыбакина обыграла россиянку Анну Калинскую (64-е место) — 7:5, 4:6, 6:3, испанку Паулу Бадосу (29-е место) — 3:6, 7:5, 6:3, бельгийку Элизе Мертенс (39-е место) — 6:4, 6:3, итальянку Мартину Тревизан (24-е место) — 6:3, 6:0 и американку Джессику Пегулу (3-е место) — 7:6, 6:4.

Победительница турнира в Майами заработает 1 262 220 долларов и получит 1000 рейтинговых очков.

Напомним, Елена Рыбакина стала лидером по количеству эйсов на турнирах WTA в 2023 году.

Фото: sports.kz