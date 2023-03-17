Елена Рыбакина сыграет с первой ракеткой мира за выход в финал турнира в США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Польская теннисистка Ига Швёнтек (первая ракетка мира) оказалась сильнее румынской спортсменки Сораны Кырстя (83-я ракетка мира) в матче 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на на Championat.com.

Швёнтек обыграла Кырстя со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. На счету Швёнтек один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми. Кырстя один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала оба заработанных брейк-пойнта.

В полуфинале Швёнтек сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (10-е место в рейтинге WTA).

Ранее Рыбакина в четвертьфинале турнира обыграла чешку Каролину Мухову (76-е место). Елена одержала победу в трех сетах - 7:6, 2:6, 6:4 - и вышла в полуфинал турнира. Это достижение стало историческим для казахстанки. До этого она еще никогда не доходила до полуфинала в Индиан-Уэллсе. В 2021 году спортсменка «вылетела» во втором круге, в 2022 году - в четвертьфинале.

В этом году призовой фонд турнира составляет $8 800 000. Победительница заработает $1 262 220 и получит 1000 рейтинговых очков.