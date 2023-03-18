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    11:34, 18 Март 2023 | GMT +6

    Елена Рыбакина стала восьмой ракеткой мира

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина поднялась на рекордную для себя позицию в рейтинге WTA после выхода в финал турнира в Индиан-Уэллсе (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Согласно Live-рейтингу, казахстанка набирает 3370 баллов и улучшила положение с десятой до восьмой строчки мировой табели о рангах. При этом Елена может подняться еще выше, если одержит победу в финале.

    Напомним, что в полуфинальном поединке BNP Paribas Open-2023 Елена Рыбакина переиграла в двух сетах первую ракетку мира Игу Швёнтек из Польши (6:2, 6:2). В финале она встретится с белорусской спортсменкой Ариной Соболенко, занимающей второе место в мировом рейтинге.


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