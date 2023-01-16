Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Елена Рыбакина с победы стартовала на Australian Open-2023

16 Января 2023, 14:56
Елена Рыбакина с победы стартовала на Australian Open-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина провела первый матч в сетке одиночного разряда на Открытом чемпионате Австралии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На стадии 1/64 финала Рыбакина, занимающая 25-ю строчку в рейтинге WTA, сыграла против 48-й ракетки мира из Италии Элизабетты Кочаретто. Первый сет в напряженной борьбе забрала казахстанка (7:5). Вторая партия также осталась за Еленой (6:3), которая успешно начинает выступление на первом турнире серии «Большого шлема» в году.

В следующем раунде Рыбакина встретится с победительницей противостояния между французской теннисисткой Селеной Яничиевич и представительницей Словении Кайей Йуван.

Завтра, 17 января, на турнире стартуют другие казахстанцы Юлия Путинцева и Александр Бублик.

Фото: ktf.kz



Новости по теме
Теннисист Бейбит Жукаев  проиграл на старте турнира в Таиланде
Определилась соперница Рыбакиной во втором круге Australian Open-2023
Александр Бублик узнал свою позицию в обновленном рейтинге ATP
Теги:
Читайте также
Теннисист Бейбит Жукаев  проиграл на старте турнира в Таиланде
Определилась соперница Рыбакиной во втором круге Australian Open-2023
Александр Бублик узнал свою позицию в обновленном рейтинге ATP
Снежный фестиваль прошел в Астане
Казахстан забил 15 шайб в ворота Великобритании на хоккейном турнире Универсиады-2023
«Барыс» на своем льду сыграет с «Сибирью»
Казахстан опустился на девятую строчку в медальном зачете Универсиады-2023
Елена Рыбакина сыграет в первый день Australian Open 2023
Новости партнеров
Популярное
1 Школьникам и студентам колледжей не будут продлевать дистанционку в Алматы
2 На дистанционку перейдут школьники Семея и Жамбылской области
3 Крупный завод в СКО выставили на торги
4 Убыточными назвал поезда «Тальго» Премьер-Министр РК
5 На сколько обновился состав Сената

Лента новостей