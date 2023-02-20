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    09:12, 20 Февраль 2023 | GMT +6

    Елена Рыбакина проведет матч против победительницы US Open

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В понедельник, 20 февраля, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (10-е место в рейтинге WTA) сыграет с канадкой Бьянкой Андрееску (36-е место) в первом круге турнира в Дубае (ОАЭ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Матча Рыбакина — Андрееску начнется в 22:30 по астанинскому времени.

    22-летняя Бьянка Андрееску является победительницей US Open — она выиграла свой единственный турнир Большого шлема в 2019 году. Ее максимальная позиция в рейтинге WTA — четвертое место. После того громкого успеха Андрееску не выигрывала турниров WTA. Что касается Елены Рыбакиной, то в прошлом году казахстанская теннисистка стала чемпионкой Уимблдона, а в этом дошла до финала Australian Open.

    Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина стартовала с победы на турнире в Дубае.


    Фото: Getty Images

    Теги:
    Рыбакина Елена Спорт Теннис
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