Елена Рыбакина пробилась в полуфинал турнира Большого шлема во второй раз

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 25-я ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина обыграла Елену Остапенко на Australian Open — 6:2, 6:4, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса РК.

На «Мельбурн Парк. Род Лэйвер Арена» состоялся матч 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии, в котором сошлись 23-летняя казахстанка Елена Рыбакина (25-я ракетка мира) и 25-летняя представительница Латвии Елена Остапенко (17 номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Елены Рыбакиной – 6:2, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час и 21 минуту. На счету казахстанки – девять эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести (67%).

В полуфинале Елена Рыбакина сыграет с победительницей противостояния Джессика Пегула (США) – Виктория Азаренко (Белоруссия).

Ранее сообщалось, что в третьем круге Открытого чемпионата Австралии Елена Рыбакина в паре с Анастасией Павлюченковой проиграла паре Сюко Аоямы/Эны Шибахары из Японии.

Фото: ktf.kz