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    02:23, 09 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Елена Рыбакина приносит досрочную победу Казахстану над Великобританией на Кубке Билли Джин Кинг

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Второе важное очко нашей команде в групповом этапе Кубка Билли Джин Кинг принесла лидер сборной Елена Рыбакина, которая удержала уверенную победу над Хэрриет Дарт, занимающей 98 строчку мирового рейтинга, 6:1, 6:4. Счет личных встреч между оппонентками стал 3:0 в пользу Елены Рыбакиной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса РК.

    В заключительной парной игре Анна Данилина и Елена Рыбакина сыграют с Алисией Барнет/Оливией Николлс.

    Как отмечается на сайте федерации, в 2019 году на стадии плей-офф Кубка Федерации казахстанская команда уступила Великобритании. Три года спустя подопечные Ярославы Шведовой не только взяли уверенный реванш, но и вышли на первое место в группе С командного чемпионата мира.

    Ранее казахстанская теннисистка Юлия Путинцева в первом матче в групповом этапе Кубка Билли Джин Кинг обыграла соперницу из Великобритании Кейт Бултер. Турнир проходит с 8 по 13 ноября. На групповой стадии сборная Казахстана помимо Великобритании сразится с командой Испании.

    Фото: пресс-служба Федерации тенниса РК

    Теги:
    Рыбакина Елена Спорт Теннис Главная для mail.ru
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