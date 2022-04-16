Елена Рыбакина принесла Казахстану победу над Германией в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина в драматичном матче одолела экс-первую ракетку мира, чемпионку трех турниров Большого Шлема Анжелик Кербер в рамках противостояния между сборными Казахстана и Германии на Кубке Билли Джин Кинг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Стартовый сет выиграла немка - 6:4. Казахстанка выровняла положение во второй партии - 6:3. В решающем третьем сете Елена уступала 3:5, но затем, проявив характер, сумела выиграть со счетом 7:5.

Эта победа принесла казахстанским теннисисткам общий успех над Германией – 3:0. А с ним - впервые в истории казахстанского тенниса - путевку в финал Кубка Билли Джин Кинг.

Первая ракетка Казахстана прокомментировала свою победу над экс-лидером мирового рейтинга Анжеликой Кербер.

«Матч был очень непростой, сложно было играть. Но я настраивалась. Понимала, что, конечно же, мы обе будем биться до последнего очка. И нервное напряжение, и всё вообще, что можно было, я ощутила на корте. Но, зная свой уровень, понимаю, что могла бы сыграть лучше. То же самое, наверное, скажет и Анжелика, потому что мы только-только перешли на грунт. Я не совсем хорошо подавала сегодня, если сравнивать со вчерашним днём. Но в целом рада, что удалось перебороть себя. Хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам за поддержку, организаторам, федерации тенниса Казахстана в лице ее президента Булата Жамитовича за прекрасную организацию матчей», - отметила Рыбакина.

Напомним, что накануне Юлия Путинцева обыграла Кербер со счетом 3:6, 6:3, 6:2, а Рыбакина оказалась сильнее Лауры Зигемунд — 6:0, 6:1.