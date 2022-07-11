11 Июля 2022 23:38

Елена Рыбакина прилетела в Нур-Султан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана, чемпионка Уимблдона-2022 в одиночном разряде Елена Рыбакина прибыла в Нур-Султан. Болельщики, близкие и родители спортсменки, жители столицы с букетами цветов и громкими аплодисментами встретили спортсменку в аэропорту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 23:15 часов ночи по времени Нур-Султана Елена Рыбакина прилетела в столицу.

Благодарность и добрые пожелания выразил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов. Спортсменку встречали с национальными угощениями под звуки народных инструментов.

«Хочу сказать большое спасибо всем, кто пришел, болел, поддерживал меня. Завтра состоится пресс-конференция. Буду рада ответить на все вопросы. Большое спасибо, что пришли», - обратилась к болельщикам и представителям СМИ первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина.

Руководитель пресс-службы Федерации тенниса Казахстана Павел Цыбулин отметил, что пройденный путь к победе был тяжелым с точки зрения того, что это большой сплав работы тренеров, массажистов, физиотерапевтов, докторов, Федерации тенниса Казахстана.

«Мы очень гордимся тем, что в свое время протянули Елене руку. Имею ввиду Федерацию тенниса. Елена не раз подчеркивала, что она казахстанка, что она живет и играет в данный момент за Казахстан как спортсменка. О чем говорить, если Лена играет за нашу сборную и играет успешно? Вы сами были свидетелями того, как первый номер нашей сборной она возглавляла нашу встречу со сборной Германии. Во многом благодаря Елене наша сборная прошла на чемпионат мира в Глазго, который состоится в ноябре этого года. Она всегда подчеркивает, что нынешние ее успехи не могли бы быть без Казахстана, куда она приехала, который ее поддержал», - прокомментировал Павел Цыбулин.

Сегодня Указом Президента за выдающиеся спортивные достижения и вклад в развитие международного сотрудничества спортсмен-инструктор РГКП «Дирекция развития спорта» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан Елена Рыбакина была награждена орденом «Достық» ІІ степени.

В финале Открытого чемпионата Великобритании в матче с представительницей Туниса и второй ракеткой мира в рейтинге WTA Онс Жабер казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (23 строчка в мировом рейтинге WTA) в трех сетах одержала победу с общим счетом 3:6, 6:2, 6:2. Встреча продлилась один час и 50 минут.

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина отказалась от премии Федерации тенниса Казахстана за победу на турнире в пользу благотворительности, а вот вознаграждение от государства за победу на Уимблдоне не предусмотрено.











