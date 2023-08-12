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    13:50, 12 Август 2023 | GMT +6

    Елена Рыбакина одержала невероятную победу над лучшей теннисисткой России

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    Фото: ktf.kz
    МОНРЕАЛЬ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина провела матч 1/8 финала турнира категории WTA 1000 в Монреале (Канада), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В борьбе за выход в полуфинал четвертой ракетке мира Рыбакиной противостояла сильнейшая теннисистка России 14-й номер мирового рейтинга Дарья Касаткина. В первом сете Касаткина была сильнее — 7:5, во второй партии Рыбакина сумела дважды отыграться (с 1:3 и 3:4) и взять верх со счетом 7:5. В третьем сете все решилось на тай-брейке в пользу Рыбакиной — 7:6 (10:8). Продолжительность матча составила почти три с половиной часа.
    Напомним, что ранее на турнире Елена Рыбакина легко разобралась с победительницей US Open-2017 Слоан Стивенс из США.
    В четвертьфинале Рыбакина сыграет с другой россиянкой Людмилой Самсоновой (WTA № 18), которая ранее выбила с турнира 13-ю ракетку мира из Швейцарии Белинду Бенчич.


    Теги:
    Рыбакина Елена Спорт Теннис Главная Государственные закупки
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