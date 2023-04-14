Елена Рыбакина обыграла Веронику Фальковску в матче за выход на ЧМ по теннису

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Елена Рыбакина (7-я ракетка мира) обыграла Веронику Фальковску (253-я ракетка мира) со счетом 6:3, 6:4 во втором матче на Кубке Билли Джин Кинг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

В игре против Вероники Фальковска казахстанская теннисистка одержала победу в двух сетах с общим счетом 6:3, 6:4. Матч продлился один час и 24 минуты.

По ходу встречи Елена Рыбакина исполнила пять подач навылет и совершила три двойные ошибки. Кроме того, казахстанка выиграла пять очков и три гейма подряд.

Казахстан в противостоянии до трех побед повел со счетом 2:0. Теперь матчевая встреча продолжится в субботу.

Ранее казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, занимающая 45-е место в рейтинге WTA, обыграла 19-ю ракетку мира Магду Линетт из Польши на Кубке Билли Джин Кинг.

Напомним, матч Казахстан - Польша за выход в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг пройдет в столице 14-15 апреля. За сборную Казахстана кроме Елены Рыбакиной также выступают Юлия Путинцева, Анна Данилина, Гозаль Айнитдинова, Жанель Рустемова и Аружан Сагандыкова.