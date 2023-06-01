Елена Рыбакина обыграла чемпионку «Ролан Гаррос» и вышла в третий круг

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (4-е место в рейтинге WTA) выступила во втором круге Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Против казахстанки на корт вышла 50-я ракетка мира Линда Носкова из Чехии, которая в 2021 году выиграла титул «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде среди юниоров. В итоге Рыбакина одержала победу в двух партиях (6:3, 6:3) и уверенно прошла в третий раунд соревнований. Встреча продолжалась 1 час и 25 минут.

В матче за выход в 1/8 финала Елена Рыбакина сыграет с победительницей в паре Сара Соррибес-Тормо (132) — Петра Мартич (38).

В первой игре на турнире Елена Рыбакина оказалась сильнее другой чешской теннисистки — Бренды Фрухвиртовой (146) — 6:4, 6:2.

Напомним, в своем первом матче на «Ролан Гаррос» Елена Рыбакина обыграла перспективную 16-летнюю представительницу Чехии Бренду Фрухвиртову — 6:4, 6:2.

Ранее сообщалось, что казахстанская спортсменка вошла в топ-3 мирового рейтинга.