Елена Рыбакина обыграла американку на старте Уимблдона-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Елена Рыбакина вышла во второй круг Открытого чемпионата Великобритании. В стартовом матче действующая чемпионка травяного турнира «Большого шлема» нанесла поражение американке Шелби Роджерс со счётом 4:6, 6:1, 6:2. , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В первой встрече на турнире Большого шлема в Лондоне казахстанская спортсменка сыграла с американкой Шелби Роджерс (49-я строчка рейтинга WTA) и одержала победу в трех сетах с общим счетом 4:6, 6:1, 6:2.

Елена 12 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. Игра продолжалась 1 час и 44 минуты.

За выход в третий круг Уимблдона Рыбакина проведет матч с победительницей пары теннисисток Нао Хибино (Япония) — Ализе Корне (Франция), матч которых задерживается из-за дождя.