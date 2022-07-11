11 Июля 2022 14:33

Елена Рыбакина не получит вознаграждение от государства за победу на Уимблдоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первой ракетке Казахстана, чемпионке Уимблдона-2022 в одиночном разряде Елене Рыбакиной не предусмотрено вознаграждение от государства за победу на Уимблдоне. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета спорта и физической культуры РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Денежные поощрения чемпионам, призерам международных соревнований, а также тренерам осуществляются на основании постановления Правительства от 28 марта 2007 года за № 152. В связи с тем, что Уимблдонский турнир является коммерческим, соответственно, из республиканского бюджета денежные выплаты не предусмотрены», - сообщили в пресс-службе комитета.

Ранее сообщалось, что 12 июля в Нур-Султане у Елены Рыбакиной будет насыщенная программа.

В финале Открытого чемпионата Великобритании в финальном матче с представительницей Туниса и второй ракеткой мира в рейтинге WTA Онс Жабер казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (23-я строчка в мировом рейтинге WTA) в трех сетах одержала победу с общим счетом 3:6, 6:2, 6:2. Встреча продлилась один час и 50 минут.





Фото: wimbledon.com