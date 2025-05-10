08:33, 10 Май 2025 | GMT +5
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в Риме
Во втором раунде она одолела немку Еву Лис — 7:6 (7:3), 6:2, передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
Следующей соперницей Рыбакиной станет победительница пары Бьянка Андрееску — Донна Векич.
Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина опустилась в мировом рейтинге.
Напомним, что Рыбакина (10-е место в рейтинге WTA) также начала работать с новым тренером по физподготовке Альдо Кьяри.