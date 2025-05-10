Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в Риме

Следующей соперницей Рыбакиной станет победительница пары Бьянка Андрееску — Донна Векич.

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина опустилась в мировом рейтинге.

Напомним, что Рыбакина (10-е место в рейтинге WTA) также начала работать с новым тренером по физподготовке Альдо Кьяри.