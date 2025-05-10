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    08:33, 10 Май 2025 | GMT +5

    Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в Риме

    Во втором раунде она одолела немку Еву Лис — 7:6 (7:3), 6:2, передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в Риме
    Фото: ФТК

    Следующей соперницей Рыбакиной станет победительница пары Бьянка Андрееску — Донна Векич.

    Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина опустилась в мировом рейтинге.

    Напомним, что Рыбакина (10-е место в рейтинге WTA) также начала работать с новым тренером по физподготовке Альдо Кьяри.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Елена Рыбакина Теннис
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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