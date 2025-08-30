РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    09:29, 30 Август 2025 | GMT +5

    Елена Рыбакина вышла в четвертый круг US Open

    Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвертый круг Открытого чемпионата США — 2025, передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    Елена Рыбакина вышла в четвертый круг US Open
    Фото: ФТК

    В третьем круге казахстанка разгромила победительницу US Open — 2021 Эмму Радукану из Великобритании (36 WTA) со счетом 6:1, 6:2.

    За выход в четвертьфинал соревнований Елена Рыбакина встретится с Маркетой Вондроушовой (Чехия).

    Таким образом, Елена Рыбакина стала первой теннисисткой, представляющей Казахстан, кто вышел в четвертый круг на всех четырех турнирах «Большого шлема» в женском одиночном разряде. На Australian Open лучший результат казахстанки — финал (2023), на «Ролан Гаррос» — ¼ финала (2021, 2024), а на Уимблдоне — победа (2022).

    — Я очень довольна своей игрой. Всегда непросто играть против Эммы. Иногда счет этого не показывает, но она очень серьезная соперница. Я довольна тем, как выступила сегодня. С нетерпением жду следующего матча. — Все эти годы почему-то US Open не складывался для меня. Надеюсь, в этом году все изменится. Но я очень рада, что теперь прохожу дальше, и надеюсь дойти как можно дальше. Спасибо вам огромное за поддержку, — сказала Рыбакина в интервью на корте после матча.

    Напомним, что во втором круге Рыбакина обыграла с 18-летнюю чешку Терезу Валентову, которая является победительницей двух юниорских турниров «Большого шлема».

    Наталья Мосунова
