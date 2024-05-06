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    16:36, 06 Май 2024 | GMT +6

    Елена Рыбакина сохраняет второе место в «чемпионской гонке» WTA

    Рыбакина
    Фото: ФТК

    Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг сильнейших спортсменок в «чемпионской гонке» 2024 года. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сохраняет за собой второе место в мировом первенстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Лидером «чемпионской гонки» остается Ига Швентек из Польши. На третьем месте – Арина Соболенко (Беларусь). К слову, на минувшей неделе Елена Рыбакина дошла до полуфинала турнира WTA-1000 в Мадриде, где уступила как раз-таки спортсменке из Беларуси.

    - Рыбакина продолжает лидировать в женском туре по количеству эйсов. С начала года в 35 официальных одиночных матчах Елена «наколотила» уже 229 подач навылет, – заявляют в Федерации тенниса Казахстана.

    Ига Швентек и Арина Соболенко сыграли по восемь турниров в этом сезоне, Елена Рыбакина – 10.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Елена Рыбакина Теннис
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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