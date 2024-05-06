Елена Рыбакина сохраняет второе место в «чемпионской гонке» WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг сильнейших спортсменок в «чемпионской гонке» 2024 года. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сохраняет за собой второе место в мировом первенстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

Лидером «чемпионской гонки» остается Ига Швентек из Польши. На третьем месте – Арина Соболенко (Беларусь). К слову, на минувшей неделе Елена Рыбакина дошла до полуфинала турнира WTA-1000 в Мадриде, где уступила как раз-таки спортсменке из Беларуси.

- Рыбакина продолжает лидировать в женском туре по количеству эйсов. С начала года в 35 официальных одиночных матчах Елена «наколотила» уже 229 подач навылет, – заявляют в Федерации тенниса Казахстана.

Ига Швентек и Арина Соболенко сыграли по восемь турниров в этом сезоне, Елена Рыбакина – 10.