Елена Рыбакина проиграла белоруске Арине Соболенко в полуфинале турнира в Мадриде

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (4-е место в рейтинге WTA) встретилась с белоруской Ариной Соболенко (2-е место) в полуфинале турнира в Мадриде (Испания), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Елена Рыбакина разгромила Соболенко в первом сете — 6:1, однако затем второй ракетке мира удалось совершить камбэк: вторую партию она выиграла со счетом 7:5, а в решающем, третьем сете, победила 7:6. Таким образом, белоруска вышла в финал турнира в Мадриде, где встретится с польской теннисисткой Игой Швентек (1-е место).

Напомним, на турнире в Мадриде Елена Рыбакина победила итальянку Лючию Бронцетти (46-е место) — 6:4, 6:3, египтянку Майар Шериф (72-е место) — 6:1, 6:4, чешку Сару Бейлек (136-е место) — 6:1, 6:3 и казахстанку Юлию Путинцеву (50-е место) — 4:6, 7:6, 7:5.





