Елена Рыбакина снялась с турнира в Риме из-за болезни

Самая титулованная казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась с турнира WTA-1000 в Риме из-за болезни, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

Сама Е. Рыбакина так прокомментировала свое отсутствие в столице Италии.

- К сожалению, я чувствую себя недостаточно хорошо, чтобы участвовать в соревнованиях. У меня остались такие хорошие воспоминания о прошлогоднем турнире. Я с нетерпением ждала защиты титула. Рим - особенный для меня город. Я с нетерпением жду возвращения в следующем году, чтобы вернуть свой титул и выступить перед итальянскими болельщиками, - сказала Елена Рыбакина.

Как сообщалось ранее, по информации статистического ресурса OptaAce, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина является единственной теннисисткой, набравшей более 500 «виннерсов» на турнирах категории WTA 1000 в прошлом году. В активе казахстанки 570 выигранных очков за счет своих активных действий.