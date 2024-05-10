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    16:35, 10 Май 2024 | GMT +6

    Елена Рыбакина снялась с турнира в Риме из-за болезни

    Токаев поздравил Рыбакину с победой в Штутгарте
    Фото: Федерация тенниса Казахстана

    Самая титулованная казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась с турнира WTA-1000 в Риме из-за болезни, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Сама Е. Рыбакина так прокомментировала свое отсутствие в столице Италии.

    - К сожалению, я чувствую себя недостаточно хорошо, чтобы участвовать в соревнованиях. У меня остались такие хорошие воспоминания о прошлогоднем турнире. Я с нетерпением ждала защиты титула. Рим - особенный для меня город. Я с нетерпением жду возвращения в следующем году, чтобы вернуть свой титул и выступить перед итальянскими болельщиками, - сказала Елена Рыбакина.

    Как сообщалось ранее, по информации статистического ресурса OptaAce, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина является единственной теннисисткой, набравшей более 500 «виннерсов» на турнирах категории WTA 1000 в прошлом году. В активе казахстанки 570 выигранных очков за счет своих активных действий.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Елена Рыбакина Теннис
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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