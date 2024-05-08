Елена Рыбакина установила очередной рекорд

По информации статистического ресурса OptaAce, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина является единственной теннисисткой, набравшей более 500 «виннерсов» на турнирах категории WTA 1000 в прошлом году. В активе казахстанки 570 выигранных очков за счет своих активных действий, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Фото: OptaAce

Накануне состоялась жеребьевка грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме, который пройдет с 7 по 19 мая. Действующая чемпионка турнира — казахстанка Елена Рыбакина получила от организаторов второй номер посева. Она пропустит первый круг, а во втором встретится либо с румынкой Ириной Бегу, либо с теннисисткой из квалификации.