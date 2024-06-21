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    15:54, 21 Июнь 2024 | GMT +6

    Елена Рыбакина снялась с матча с экс-первой ракеткой мира в Берлине

    Елена Рыбакина
    Фото: Sports.kz

    Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (4-е место в рейтинге WTA) сыграла против экс-первой ракетки мира из Беларуси Виктории Азаренко (19-е место) в четвертьфинале турнира серии WTA 500 в Берлине (Германия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Рыбакина считалась явной фавориткой, но неудачно начала игру. При счете 1:3 она взяла медицинский таймаут, однако впоследствии отказалась от продолжения борьбы и решила сняться с матча. Встреча продолжалась 20 минут.

    Таким образом, Виктория Азаренко сенсационно вышла в полуфинал соревнований, где её соперницей станет победительница противостояния белоруской спортсменки Арины Соболенко (3-е место) и россиянки Анны Калинской (24-е место).

    На старте турнира в Берлине четвертая ракетка мира из Казахстана переиграла российскую теннисистку Веронику Кудерметову (35-е место) — 6:4, 7:5.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Елена Рыбакина Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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