Елена Рыбакина на камбэке одолела россиянку и вышла на экс-первую ракетку мира

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (4-е место в рейтинге WTA) успешно начала свое выступление на травяном турнире серии WTA 500 в Берлине (Германия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанка стартовала со второго круга, где её соперницей стала россиянка Вероника Кудерметова (35-е место). Итогом противостояния стала победа Рыбакиной в двух партиях — 6:4, 7:5. Во втором сете Елене удалось совершить камбэк, сделав обратный брейк. Матч продолжался 1 час 36 минут.

Таким образом, Елена Рыбакина уверенно пробилась в третий круг соревнований, где сыграет с представительницей Беларуси, экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко (19-е место).

Рыбакина провела первую официальную встречу после выступления на «Ролан Гаррос», где она добралась до четвертьфинала.