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    15:51, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    Елена Рыбакина на камбэке одолела россиянку и вышла на экс-первую ракетку мира

    Елена Рыбакина
    Фото: Федерация тенниса Казахстана

    Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (4-е место в рейтинге WTA) успешно начала свое выступление на травяном турнире серии WTA 500 в Берлине (Германия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанка стартовала со второго круга, где её соперницей стала россиянка Вероника Кудерметова (35-е место). Итогом противостояния стала победа Рыбакиной в двух партиях — 6:4, 7:5. Во втором сете Елене удалось совершить камбэк, сделав обратный брейк. Матч продолжался 1 час 36 минут.

    Таким образом, Елена Рыбакина уверенно пробилась в третий круг соревнований, где сыграет с представительницей Беларуси, экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко (19-е место).

    Рыбакина провела первую официальную встречу после выступления на «Ролан Гаррос», где она добралась до четвертьфинала.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Елена Рыбакина Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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