Елена Рыбакина отметила день рождения красивой победой в Берлине
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (11-е место в рейтинге WTA) провела первый матч на турнире в Берлине (Германия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
В первом круге Рыбакина встретилась с «лаки-лузером» — американкой Эшлин Крюгер (33-е место) и победила ее в двух сетах — 6:3, 7:6.
Елена Рыбакина уже играла с Эшлин Крюгер в этом году, и на турнире в Майами (США) американка преподнесла сенсацию, победив в трех сетах — 6:4, 2:6, 6:4.
Следующей соперницей Елены на турнире в Берлине станет чешская теннисистка Катерина Синякова (74-е место), которая является первой ракеткой мира в парном разряде.
В этом году призовой фонд турнира в Берлине составляет 925 661 евро.
Победительница заработает 142 610 евро, а также получит 500 рейтинговых очков.
17 июня Елене Рыбакиной исполнилось 26 лет.
Ранее сообщалось, что казахстанские теннисистки Елена Рыбакина и Юлия Путинцева потерпели поражение в четвертьфинале турнира Queen’s Club Championships в Лондоне (Великобритания) в парном разряде.