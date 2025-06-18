Елена Рыбакина отметила день рождения красивой победой в Берлине

В первом круге Рыбакина встретилась с «лаки-лузером» — американкой Эшлин Крюгер (33-е место) и победила ее в двух сетах — 6:3, 7:6.

Елена Рыбакина уже играла с Эшлин Крюгер в этом году, и на турнире в Майами (США) американка преподнесла сенсацию, победив в трех сетах — 6:4, 2:6, 6:4.

Следующей соперницей Елены на турнире в Берлине станет чешская теннисистка Катерина Синякова (74-е место), которая является первой ракеткой мира в парном разряде.

В этом году призовой фонд турнира в Берлине составляет 925 661 евро.

Победительница заработает 142 610 евро, а также получит 500 рейтинговых очков.

17 июня Елене Рыбакиной исполнилось 26 лет.

Ранее сообщалось, что казахстанские теннисистки Елена Рыбакина и Юлия Путинцева потерпели поражение в четвертьфинале турнира Queen’s Club Championships в Лондоне (Великобритания) в парном разряде.