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    00:46, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Елена Рыбакина отметила день рождения красивой победой в Берлине

    Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (11-е место в рейтинге WTA) провела первый матч на турнире в Берлине (Германия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Рыбакина
    Фото: Sports.kz

    В первом круге Рыбакина встретилась с «лаки-лузером» — американкой Эшлин Крюгер (33-е место) и победила ее в двух сетах — 6:3, 7:6.

    Елена Рыбакина уже играла с Эшлин Крюгер в этом году, и на турнире в Майами (США) американка преподнесла сенсацию, победив в трех сетах — 6:4, 2:6, 6:4. 

    Следующей соперницей Елены на турнире в Берлине станет чешская теннисистка Катерина Синякова (74-е место), которая является первой ракеткой мира в парном разряде.

    В этом году призовой фонд турнира в Берлине составляет 925 661 евро. 

    Победительница заработает 142 610 евро, а также получит 500 рейтинговых очков.

    17 июня Елене Рыбакиной исполнилось 26 лет.

    Ранее сообщалось, что казахстанские теннисистки Елена Рыбакина и Юлия Путинцева потерпели поражение в четвертьфинале турнира Queen’s Club Championships в Лондоне (Великобритания) в парном разряде.

    Теги:
    Спорт Елена Рыбакина Теннис
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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