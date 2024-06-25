Елена Рыбакина неожиданно снялась с турнира в Великобритании

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (4-е место в рейтинге WTA) снялась с турнира в Истборне (Великобритания), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Рыбакина была посеяна на турнире под первым номером, но отказалась от участия из-за изменений в расписании. Во втором круге она должна была встретиться с британской теннисисткой Хэрриет Дарт (105-е место). Теперь Дарт сыграет с «лаки-лузером» — американкой Софией Кенин (48-е место).

На прошлой неделе Елена Рыбакина снялась с турнира в Берлине (Германия), однако тогда причиной были проблемы со здоровьем: казахстанку мучили боли в области живота. Таким образом, следующим турниром для Рыбакиной станет Уимблдон — он начнется 1 июля.