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    21:10, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    Электроснабжение восстановлено в Алматы

    Электричество электроэнергия Электр энергиясы
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    В Алматы восстановлено электроснабжение. Об этом передает агентство Kazinform.

    - Повреждение устранено и в 20:13 электроснабжение всех потребителей было восстановлено, - проинформировали в АО «Алатау Жарық Компаниясы».

    Напомним, сегодня из-за аварии на подстанциях потребители Медеуского и Бостандыкского районов Алматы остались без света.

    Как сообщили в АО «Алатау Жарық Компаниясы», 18 июня в 18:49 на подстанциях-160А и 157А произошло локальное отключение линии электропередачи с отключением части потребителей Бостандыкского и Медеуского районов. В данный момент производятся аварийно-восстановительные работы по переподключению потребителей.

    Теги:
    Электроэнергия Регионы Отключения света Алматы
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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