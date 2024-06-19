Электроснабжение восстановлено в Алматы

В Алматы восстановлено электроснабжение. Об этом передает агентство Kazinform.

- Повреждение устранено и в 20:13 электроснабжение всех потребителей было восстановлено, - проинформировали в АО «Алатау Жарық Компаниясы».

Напомним, сегодня из-за аварии на подстанциях потребители Медеуского и Бостандыкского районов Алматы остались без света.

Как сообщили в АО «Алатау Жарық Компаниясы», 18 июня в 18:49 на подстанциях-160А и 157А произошло локальное отключение линии электропередачи с отключением части потребителей Бостандыкского и Медеуского районов. В данный момент производятся аварийно-восстановительные работы по переподключению потребителей.