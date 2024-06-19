Часть Алматы осталась без света

Из-за аварии на подстанциях потребители Медеуского и Бостандыкского районов Алматы остались без света, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в АО «Алатау Жарық Компаниясы», 18 июня в 18:49 на подстанциях-160А и 157А произошло локальное отключение линии электропередачи с отключением части потребителей Бостандыкского и Медеуского районов. В данный момент производятся аварийно-восстановительные работы по переподключению потребителей.

В компании в целях оперативного предоставления информации касательно причины перебоев электроснабжения рекомендует обращаться в «Контакт-центр» ТОО «АлматыЭнергоСбыт» по телефону: 356-99-99.

В случае аварийных отключений на линиях наружного освещения обращаться в «Алматы Қала Жарық»: 8-771-718-24-39, 8-771-718-24-56, 390-20-40, 390-20-60 .

Отмечается, диспетчерские пункты работают круглосуточно.