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    20:07, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    Часть Алматы осталась без света

    отключение света
    Фото: pixabay.com

    Из-за аварии на подстанциях потребители Медеуского и Бостандыкского районов Алматы остались без света, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в АО «Алатау Жарық Компаниясы», 18 июня в 18:49 на подстанциях-160А и 157А произошло локальное отключение линии электропередачи с отключением части потребителей Бостандыкского и Медеуского районов. В данный момент производятся аварийно-восстановительные работы по переподключению потребителей.

    В компании в целях оперативного предоставления информации касательно причины перебоев электроснабжения рекомендует обращаться в «Контакт-центр» ТОО «АлматыЭнергоСбыт» по телефону: 356-99-99.

    В случае аварийных отключений на линиях наружного освещения обращаться в «Алматы Қала Жарық»: 8-771-718-24-39, 8-771-718-24-56, 390-20-40, 390-20-60 .

    Отмечается, диспетчерские пункты работают круглосуточно.

    Теги:
    Электроэнергия Общество Алматы Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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