Электроснабжение восстанавливают в Отырарском районе Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На территории Отырарского района Туркестанской области из-за природных явлений произошло обрушение 2078 штук электрических столбов высокого напряжения, в результате чего жители остались без света. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Ведутся интенсивные восстановительные работы. В районе непрерывно работают специалисты ТОО «Оңтүстік жарық транзит» для обеспечения электроэнергией 9 600 абонентов, временно и массово отключенных от электросети.

15, 16 марта возведено 20 столбов высокого напряжения, реконструировано 17 километров электрических сетей. В этих работах задействованы две бригады данного учреждения и дополнительно две бригады из Казыгуртского, Сарыагашского районов, 10 единиц техники.