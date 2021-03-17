+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -18 °С
Алматы: 1 °С
USD 418.94 EUR 499.75
RUB 5.75 CNY 64.45
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Электроснабжение восстанавливают в Отырарском районе Туркестанской области

17 Марта 2021 16:45
Поделиться:
Электроснабжение восстанавливают в Отырарском районе Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На территории Отырарского района Туркестанской области из-за природных явлений произошло обрушение 2078 штук электрических столбов высокого напряжения, в результате чего жители остались без света. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Новости по теме
В Восточном Казахстане продолжают работу по установке общедомовых приборов учета тепла и воды
Почему жильцам отказывают в создании ОСИ – в акимате назвали причины Сколько объединений собственников имущества создано в Нур-Султане Населенные пункты Байдибекского района обеспечивают природным газом

Ведутся интенсивные восстановительные работы. В районе непрерывно работают специалисты ТОО «Оңтүстік жарық транзит» для обеспечения электроэнергией 9 600 абонентов, временно и массово отключенных от электросети.

15, 16 марта возведено 20 столбов высокого напряжения, реконструировано 17 километров электрических сетей. В этих работах задействованы две бригады данного учреждения и дополнительно две бригады из Казыгуртского, Сарыагашского районов, 10 единиц техники.


Подписывайтесь на наш канал:

#Туркестанская область   #ЖКХ   #Происшествия  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив