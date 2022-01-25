+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Электроснабжение Алматы полностью восстановлено

25 Января 2022 16:38
Поделиться:
Электроснабжение Алматы полностью восстановлено

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - АО «Алатау Жарык компаниясы» в полном объеме восстановило электроснабжение потребителей Алматы, отключенных от электроэнергии из-за аварийной ситуации на высоковольтной ЛЭП «Север-Юг», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Казахстан встал на рельсы декарбонизации экономики - Касым-Жомарт Токаев
Уголовное дело возбудили по факту избиения ребенка в детсаду Нур-Султана О ситуации в энергосистеме Казахстана рассказали в Минэнерго Истребитель F-35 cовершил аварийную посадку в Южно-Китайском море

«Всем отключённым абонентам подана электроэнергия. Всего по всем административным районам мегаполиса в момент аварии было обесточено более 92 тысяч потребителей, из которых почти 88,5 тысяч – жилые дома и квартиры», - уточнили в АО «Алатау Жарык компаниясы».

Ранее сообщалось, что в Алматы произошло массовое отключение электроэнергии.

Причину массового отключения электроэнергии назвали в АО «KEGOC».

Подписывайтесь на наш канал:

#Энергетика   #Алматы   #Происшествия  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Казахстан встал на рельсы декарбонизации экономики - Касым-Жомарт Токаев
Уголовное дело возбудили по факту избиения ребенка в детсаду Нур-Султана
О ситуации в энергосистеме Казахстана рассказали в Минэнерго
Истребитель F-35 cовершил аварийную посадку в Южно-Китайском море
Популярное
1 Пострадали ли мечети при беспорядках в Казахстане
2 Схрон похищенного орудия и боеприпасов обнаружили в Алматы
3 Президент РК примет участие в саммите «Центральная Азия - КНР» 25 января
4 Глава государства принял Президента Татарстана Рустама Минниханова
5 Талгат Жакан назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
6 Нурлан Абдиров назначен главой Центризбиркома РК
Читайте также
Сколько детей госпитализировано с КВИ с начала года в Алматы
Говорить о завершающей стадии коронавируса – преждевременно - главный санврач Алматы
Пострадали ли мечети при беспорядках в Казахстане
Схрон похищенного орудия и боеприпасов обнаружили в Алматы
Президент РК примет участие в саммите «Центральная Азия - КНР» 25 января
Глава государства принял Президента Татарстана Рустама Минниханова
Талгат Жакан назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Нурлан Абдиров назначен главой Центризбиркома РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив