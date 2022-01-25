Электроснабжение Алматы полностью восстановлено

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - АО «Алатау Жарык компаниясы» в полном объеме восстановило электроснабжение потребителей Алматы, отключенных от электроэнергии из-за аварийной ситуации на высоковольтной ЛЭП «Север-Юг», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всем отключённым абонентам подана электроэнергия. Всего по всем административным районам мегаполиса в момент аварии было обесточено более 92 тысяч потребителей, из которых почти 88,5 тысяч – жилые дома и квартиры», - уточнили в АО «Алатау Жарык компаниясы».

Ранее сообщалось, что в Алматы произошло массовое отключение электроэнергии.

Причину массового отключения электроэнергии назвали в АО «KEGOC».