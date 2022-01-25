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Электроснабжение Алматы полностью восстановлено
25 Января 2022 16:38
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - АО «Алатау Жарык компаниясы» в полном объеме восстановило электроснабжение потребителей Алматы, отключенных от электроэнергии из-за аварийной ситуации на высоковольтной ЛЭП «Север-Юг», передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Всем отключённым абонентам подана электроэнергия. Всего по всем административным районам мегаполиса в момент аварии было обесточено более 92 тысяч потребителей, из которых почти 88,5 тысяч – жилые дома и квартиры», - уточнили в АО «Алатау Жарык компаниясы».
Ранее сообщалось, что в Алматы произошло массовое отключение электроэнергии.
Причину массового отключения электроэнергии назвали в АО «KEGOC».
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