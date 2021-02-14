Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Туркестанская область

Электросети обновят в Келесском районе Туркестанской области

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
14 Февраля 2021, 21:40
Электросети обновят в Келесском районе Туркестанской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В текущем году в Келесском районе обновят электрические сети в 5 населенных пунктах сельского округа Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

На эти работы трудоустроят около 70 местных граждан. Оплата пенсионных взносов рабочих будет поручена подрядным учреждениям и находится на контроле районного акимата.

Вместе с тем, в прошлом году в рамках программы «Дорожная карта занятости» трудоустроено около 100 граждан.

В акимате напомнили, что программа включает в себя четыре направления. Трудоустроенные жители в основном трудятся в строительной отрасли, а также участвуют в ремонте объектов социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства и инженерно-транспортной инфраструктуры и благоустройстве сел.

photo
«Особым условием при реализации инфраструктурных проектов «Дорожной карты занятости» является обеспечение не менее 90% товаров и услуг отечественных производителей. Половина работников трудоустроена через центры занятости населения, приоритет отдан безработной молодежи», - отметили в пресс-службе главы региона.

photo

Помимо этого, в рамках программы в Келесском районе в прошлом году проведен капитальный ремонт 3 объектов, который уже полностью завершен. В рамках этих работ трудоустроили 75 граждан. Реконструированы и обновлены средняя школа в сельском округе Биртилек, центральная больница в сельском округе Актюбе и футбольное поле в сельском округе Ушкын.

photo

photo

photo


Энергетика   Туркестанская область   ЖКХ   Занятость  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной