15 Июля 2022 17:02

Электросамокатчикам запретят ездить по пешеходным улицам и паркам в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акимат Алматы и операторы сервиса аренды электрических самокатов заключили меморандум. Теперь из зоны поездок электросамокатов будут исключены пешеходные улицы, парки, общественные места, где проводятся массовые мероприятия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель руководителя управления городской мобильности (УГМ) Алматы Сымбат Мырзагулов на брифинге РСК заявил, что службы аренды самокатов начали работать в городе с 2018 года. В настоящее время на рынке действуют четыре компании, которые предоставляют в аренду 15 тыс. электросамокатов. Ежедневно в городе совершается около 100 тыс. поездок на этом транспорте.

«Вместе с использованием такого вида транспорта появились и определенные проблемы, как скорость движения. Много жалоб поступает со стороны жителей на то, что данный вид транспорта используется на пешеходных и парковых зонах, соответственно, хаотичная парковка. Учитывая сложившуюся ситуацию, между акиматом и этими компаниями подписан меморандум», - сказал спикер.

Он отметил, что на территории города также устанавливается ограничение скоростного режима для электросамокатов на уровне 25 км/ч. К аренде электросамокатов будут допускаться лица старше 16 лет.

Замруководителя УГМ добавил, что операторы обязуются обеспечить перемещение оставленных в непосредственной близости у входов в метро, общественных зданий, на газонах, проезжей и пешеходной части самокатов в специально отведенные места. Для этого будут организованы парковочные пространства для электрических самокатов. До конца следующего года в городе планируется обустроить 3 тыс. парковочных мест для электросамокатов.

Директор одной из шеринговых компаний Мейрамбек Абелкасов уточнил, что движение самокатов в общественных местах будут ограничиваться путем программного обеспечения.

«У нас есть такие возможности. Мы закроем парки в программе. На сегодня у нас уже закрыт парк Первого Президента. Эта зона недоступна для катания ни в одной шеринговой компании. Мы сейчас также прорабатываем Центральный парк культуры и отдыха, парк 28-панфиловцев. Я думаю, что подписание меморандума - это только первый шаг. Дальше мы будем активно работать с управлением городской мобильности, прорабатывать добавление зон, парков, пешеходных улиц. На сегодня у нас в центре города есть две пешеходные улицы - Панфилова и Жибек жолы. Мы там будем сильно ограничивать скорость самокатов - 5-8 км/ час. Это скорость, когда человек должен спешиваться с самоката», - пояснил спикер.

Он также уточнил, что на сегодня все шеринговые компании закрыли использование детских банковских карт, чтобы несовершеннолетние не имели возможности пользоваться самокатом. По его словам, единственная возможность использование шерингового самоката несовершеннолетним ребенком - это передача самоката взрослым ребенку.

«Мы здесь хотим обратиться к горожанам, не делать таких действий, так как электросамокат на сегодня - не средство для развлечения, а полноценное передвижение. Шеринговыми самокатами на сегодня в сутки совершается более 50 тыс. поездок, это говорит о том, что жители применяют электросамокат, как полноценный транспорт», - заметил Мейрамбек Абелкасов.

Ранее сообщалось, что самокатчиков наказывают за езду по терренкуру в Алматы.