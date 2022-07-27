27 Июля 2022 14:35

Электропроводка стала причиной всех произошедших за неделю пожаров в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшую неделю зарегистрировали пять бытовых пожаров и два – на автотранспорте. Во всех случаях причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге начальник управления в кризисных ситуациях Назымбек Елемесов отметил, что помимо пожаров произошло 23 случая горения, в 18 – проводились аварийно-спасательные работы. В том числе четыре раза спасатели оказали помощь на воде, два раза выезжали на дорожно-транспортные происшествия.

За неделю удалось предотвратить гибель семи человек на воде. Эвакуировать из жилых помещений пришлось 15 жителей региона. Причиной задымления стало тление матраса в квартире.

Более 10 вызовов было из-за захлопнувшихся дверей.

«За прошедшую неделю отработали четыре штормовых предупреждения. Неделя началась с жаркой погоды. Температура воздуха поднимается до 35 и выше градусов. К концу недели ожидается кратковременный дождь, гроза, град. Ветер западный, юго-западный с переходом на северо-восточный со скоростью 15-20 метров в секунду. Обращаемся ко всем с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности и безопасности на воде», - добавил Е. Елемесов.