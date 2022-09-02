«Электропастухи» установлены на республиканских дорогах в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О проводимой работе, направленной на снижение аварийности на автодорогах республиканского значения, сообщил заместитель председателя правления нацкомпании «КазАвтоЖол» Серик Айдос, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для снижения уровня аварийности на автодорогах республиканского значения проводится комплекс мероприятий по повышению безопасности дорожного движения – это реконструкция дорог с уширением проезжей части и устройством ограждения по оси дороги, устройство объездных дорог, проходящих через населенные пункты, установка композитных надземных пешеходных переходов и другие мероприятия», - сказал Серик Айдос на брифинге.

Спикер также отметил, что для того, чтобы повысить безопасность дорожного движения важно продолжать работы по обустройству качественной дорожной инфраструктуры. На наиболее интенсивных участках ведутся работы по возведению надземных пешеходных переходов. К примеру, в текущем году в Туркестанской области в эксплуатацию сдали три новых надземных пешеходных перехода (на трассе А-2 «Алматы-Ташкент-Термез» км 765 , 755, 766). Особое внимание уделено обеспечению беспрепятственного движения маломобильных групп населения. На каждом надземном пешеходном переходе установлены пандусы и подъемники для людей с ограниченными возможностями. За последние три года только в Туркестанской области построено шесть пешеходных перехода. До конца года (ноябрь) в Алматинской области на трассах «Алматы-Бишкек» и «Алматы-Хоргос» будут сданы в эксплуатацию пять новых надземных пешеходных перехода (км 23, 25,28,45).

Кроме того, в текущем 2022 году с целью недопущения наезда на домашних животных особое внимание уделяется строительству скотопрогонов и установке сетчатого ограждения, которые предназначены для предотвращения выхода животных на проезжую часть. К примеру, на сегодняшний день, на автомобильных дорогах республиканского значения устроено 319 скотопрогонов и 1,1 тыс. пог. км сетки от скота.

«Для предотвращения автомобильных аварий с участием скота на отдельных участках дорог республиканского значения установлены «электропастухи» (ультразвуковые приборы, ограждения под напряжением). Отметим, что данный прибор не предоставляет собой опасности для животных, напряжение составляет порядка 12 вольт», - пояснил Серик Айдос

Согласно озвученным данным, «Электропастухи» установлены в Мангистауской, Акмолинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях. Ими охвачено порядка 250 км республиканских дорог.

Также в рамках комплексной целевой программы на республиканских трассах установлено и заменено 10 тыс. дорожных знаков, в том числе дорожные знаки «Перегон скота» и «Дикие животные». Произведен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодорог республиканской сети в объеме 475 тыс. кв. м.