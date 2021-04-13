Электронный дорожный знак установили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Электронный дорожный знак, способный регулировать движение в зависимости от обстоятельств на дороге, появился в Алматы. В департаменте полиции города рассказали подробности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео со знаком появилось в Instagram.

«На думанском светофоре установили электронный знак. В случае пробки этот знак показывает только прямо, когда нет пробок, знак показывает прямо и налево», - говорит голос за кадром.

В пресс-службе департамента полиции уточнили, что управлением административной полиции ДП города Алматы совместно с администратором программ (управление городской мобильности Алматы) 9 апреля на пересечении Талгарского тракта и улицы Хантенгри (выезд из микрорайона Думан) был введен в эксплуатацию электронный дорожный знак (4.1.1 «Движение прямо» и 4.1.5 «Движение прямо или налево») с переменной информацией.

«Данный знак выполнен с применением SMD LED-технологий в соответствии евростандартом EN12966 и позволяет отображать цветное изображение дорожных знаков с высокой четкостью, что исключает ошибку при восприятии знака водителями. Нужное изображение дорожного знака выводится специальным электронным блоком по времени суток (по программе) или согласно транспортной ситуации дистанционно из Управляющего пункта АСУДД. Режим работы дорожного знака с переменной информацией - с 6:00 до 11:00 часов, 4.1.1 «Движение прямо» и 4.1.5 «Движение прямо или налево» - с 11:00 до 6:00 часов. Данное новое техническое средство для регулирования дорожного движения установлено для широкого внедрения на улично-дорожной сети города, для обеспечения работ гибких (интеллектуальных) режимов управления на сложных транспортных узлах», - сообщил начальник управления административной полиции ДП города Алматы полковник полиции Жандос Мураталиев.







