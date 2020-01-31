Электронные паспорта могут появиться у животных в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Бумажные ветеринарные паспорта планируют заменить на электронные. Об этом сообщил депутат Мажилиса Парламента РК Роман Ким, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Я сам ветеринарный врач по специальности. Идет век цифровизации, а мы до сих пор пользуемся бумажными ветеринарными паспортами. Поэтому мы внесли предложение перевести его в электронный формат», - сказал Роман Ким в кулуарах Министерства юстиции после Межведомственной комиссии.
«Причем у нас уже такая система готова: система по идентификации животных. Мы проведем эти паспорта через эту систему. Она не требует никаких средств от бюджета. Экономия. Населению удобно», - добавил он.
Вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров также высказался в пользу запланированного новшества.
«Электронные паспорта после введения изменений в закон на основании системы идентификации сельскохозяйственных животных будут вводиться. Мы готовы. Самое главное, электронная система идентификации сельскохозяйственных животных уже работает. На ее основе будет вводиться», - сообщил А. Сапаров в кулуарах Минюста.
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