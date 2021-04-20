Электронную систему репозитория и электронного архива нотариуса создадут в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2022 года будет введена централизованная электронная система репозитория и электронного архива нотариуса. Об этом сообщила председатель Республиканской нотариальной палаты Асель Жанабилова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Современная модель нотариата – это модель активного нотариата, в рамках которой ставится задача оказания комплексной юридической помощи всем заинтересованным участникам гражданского оборота. Вместе с тем отмечаем, что законом («О нотариате» - прим. ред.) указанные выше нормы имеют отлагательный характер. Создание централизованной электронной системы репозитория и электронного архива нотариуса будет осуществляться с 1 января 2022 года», - рассказала Асель Жанабилова на брифинге в СЦК.

Также, по словам главы нотариальной палаты, законом «О нотариате» регламентируются органы управления нотариатом.

«В целях открытости и гласности деятельности нотариата определена, какая информация размещается на интернет-ресурсах Республиканской нотариальной палаты и нотариальных палат (например, список нотариусов, занимающихся нотариальной деятельностью, отчет о финансово-хозяйственной деятельности Республиканской нотариальной палаты, нотариальных палат, сведения о составах исполнительных органов нотариальных палат и Республиканской нотариальной палаты; обобщения работы дисциплинарной комиссии; мероприятия и события нотариата и другое). Законодательно закреплено создание коллегиального, выборного органа дисциплинарной комиссии Республиканской нотариальной палаты, рассматривающего жалобы на решения дисциплинарных комиссий нотариальных палат на республиканском уровне», - добавила Асель Жанабилова.

Напомним, с 1 июля нотариальным документам в Казахстане будет присваиваться QR-код.