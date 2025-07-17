Электронную очередь для установления инвалидности запустят в Казахстане

— Во исполнение пункта 2 протокольного поручения министра МТСЗН РК организовать работу по регулированию очереди (электронной записи) граждан на проведение медико-социальной экспертизы и пункта 5 плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внешнего анализа коррупционных рисков в сфере социального обеспечения и занятости, внедрить в департаменты Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения единую систему электронной очереди с автоматическим распределением номеров, исключающим возможность «ручного» выбора специалистом, — говорится в документе.

Согласно документу, пилотный проект запустят на территории Акмолинской области.

По данным Минтруда, Минздрава и МЦРИАП, запуск проекта приведет к

повышению прозрачности процедур;

прохождению медико-социальной экспертизы (МСЭ) за счет автоматизации процесса регистрации и распределения очередности;

сокращению времени ожидания граждан при прохождении МСЭ;

устранению коррупционных рисков путем исключения вмешательства в порядок приема;

обеспечению равного доступа к услугам МСЭ независимо от региона проживания;

повышению удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг;

цифровизации процесса в рамках государственной политики по улучшению качества государственных услуг.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 31 июля.

Ранее сообщалось, что в Казахстане проживает около 700 тысяч лиц с инвалидностью.