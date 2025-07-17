Электронную очередь для установления инвалидности запустят в Казахстане
Опубликован совместный приказ трех министерств по пилотному проекту внедрения электронной очереди при очном оказании госуслуги «Установление инвалидности или степени утраты трудоспособности и/или определение необходимых мер соцзащиты», передает корреспондент агентства Kazinform.
— Во исполнение пункта 2 протокольного поручения министра МТСЗН РК организовать работу по регулированию очереди (электронной записи) граждан на проведение медико-социальной экспертизы и пункта 5 плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внешнего анализа коррупционных рисков в сфере социального обеспечения и занятости, внедрить в департаменты Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения единую систему электронной очереди с автоматическим распределением номеров, исключающим возможность «ручного» выбора специалистом, — говорится в документе.
Согласно документу, пилотный проект запустят на территории Акмолинской области.
По данным Минтруда, Минздрава и МЦРИАП, запуск проекта приведет к
- повышению прозрачности процедур;
- прохождению медико-социальной экспертизы (МСЭ) за счет автоматизации процесса регистрации и распределения очередности;
- сокращению времени ожидания граждан при прохождении МСЭ;
- устранению коррупционных рисков путем исключения вмешательства в порядок приема;
- обеспечению равного доступа к услугам МСЭ независимо от региона проживания;
- повышению удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг;
- цифровизации процесса в рамках государственной политики по улучшению качества государственных услуг.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 31 июля.
Ранее сообщалось, что в Казахстане проживает около 700 тысяч лиц с инвалидностью.