РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:24, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Электронную очередь для установления инвалидности запустят в Казахстане

    Опубликован совместный приказ трех министерств по пилотному проекту внедрения электронной очереди при очном оказании госуслуги «Установление инвалидности или степени утраты трудоспособности и/или определение необходимых мер соцзащиты», передает корреспондент агентства Kazinform.

    цифровизация
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    — Во исполнение пункта 2 протокольного поручения министра МТСЗН РК организовать работу по регулированию очереди (электронной записи) граждан на проведение медико-социальной экспертизы и пункта 5 плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внешнего анализа коррупционных рисков в сфере социального обеспечения и занятости, внедрить в департаменты Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения единую систему электронной очереди с автоматическим распределением номеров, исключающим возможность «ручного» выбора специалистом, — говорится в документе

    Согласно документу, пилотный проект запустят на территории Акмолинской области.

    По данным Минтруда, Минздрава и МЦРИАП, запуск проекта приведет к

    • повышению прозрачности процедур;
    • прохождению медико-социальной экспертизы (МСЭ) за счет автоматизации процесса регистрации и распределения очередности;
    • сокращению времени ожидания граждан при прохождении МСЭ;
    • устранению коррупционных рисков путем исключения вмешательства в порядок приема;
    • обеспечению равного доступа к услугам МСЭ независимо от региона проживания;
    • повышению удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг;
    • цифровизации процесса в рамках государственной политики по улучшению качества государственных услуг.

    Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 31 июля.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане проживает около 700 тысяч лиц с инвалидностью. 

    Теги:
    Минтруда и соцзащиты РК Правительство РК МЦРИАП Инвалиды Лица с инвалидностью Общество Минздрав РК Цифровизация
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
    Сейчас читают