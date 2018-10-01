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Электронную карту полей создали в СКО

4 Октября 2018 14:37 129
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Электронную карту полей создали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В агропромышленный комплекс Северо-Казахстанской области внедряют элементы цифровизации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В растениеводстве начали работу с создания электронных карт полей. Они нужны для внедрения «точного земледелия». Уже оцифровали свыше 92% площадей пашни, или 4,5 млн га.

По словам заместителя акима области Мадияра Кожахмета, умные технологии внедряют и используют в 50 хозяйствах на площади более 700 тысяч га.

ТОО «Шагала Агро» и ТОО «Петерфельд Агро» заключили меморандум с Казахским агротехническим университетом имени С. Сейфуллина. Хозяйства выделили по 500 гектаров земли, на которых в пилотном режиме применяют элементы точного земледелия. Техническое сопровождение осуществляется по рекомендациям университета.

«Умными» будут и все североказахстанские фермы. В большинстве из них уже применяют элементы цифровизации. В частности, используют системы, которые позволяют  учитывать индивидуальный надой молока, выдавать необходимую порцию кормов, направлять корову в свою группу или загон для лечения.

В этом году в регионе планируют реализовать проекты по строительству 7 молочных комплексов. Их тоже сделают «умными».

«Эффекты от цифровизации сельского хозяйства мы видим в повышении рентабельности в 2,5 раза, урожайности в среднем на 5 ц/га и увеличении производительности труда до 2,4 млн тенге на одного человека», - отметил М.Кожахмет.

В регионе цифровизации отраслей уделяют большое внимание и даже планируют создать отдельное управление, которое будет заниматься исключительно развитием и внедрением новых технологий.

 

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Сельское хозяйство,
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Автор:

Олеся Жуковень

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