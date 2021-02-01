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    03:00, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    Электронное билетирование запускают в трамваях Усть-Каменогорска

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске готовятся к запуску электронного билетирования в трамваях, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт акима города Жаксылыка Омара в Instagram.

    Градоначальник сообщил, что посетил городской трамвайный парк, где уже завершена подготовка к запуск системы электронного билетирования.

    «Запуск электронного билетирования в городских трамваях станет первым этапом внедрения и произойдет уже 6 февраля», - написал Ж. Омар.

    Кроме того, в ходе субботнего объезда акиму удалось ознакомиться с ходом строительства нового микрорайона «Нұрлы жол», который находится в районе областного драмтеатра. Здесь запланировано строительство 48 жилых домов. 5 из них уже заселены, 9 - готовятся к сдаче. До конца года планируется довести количество сданных домов до 23-х. На ближайшее будущее в микрорайоне планируются возведение детского сада, школы на 600 мест, хоккейного модуля, поликлиники, работы по благоустройству района.


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